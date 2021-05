Sanremo: sicurezza antisismica nelle scuole, verrà demolita e ricostruita la 'Maria Goretti' di via Margotti

Da alcuni anni l’Amministrazione comunale di Sanremo sta lavorando con attenzione alla sicurezza degli studenti e intende proseguire nel lavoro iniziato, anche e soprattutto nella messa in sicurezza antincendio e antisismica.

Proprio per questo il governo della città matuziana ha inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche, la riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà, destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia.

C’è un progetto che, per consentire la messa in sicurezza totale, prevede la demolizione e la ricostruzione dell’ala vecchia dell’edificio scolastico ‘Maria Goretti’. Si tratterebbe dell’unico modo per poter consentire alla struttura di rispettare la vigente normativa antisismica e di efficientamento energetico.

Il nuovo volume verrebbe costruito separatamente dal fabbricato esistente, destinato a mensa. L’intervento, dell’importo di 2 milioni di euro, potrebbe essere oggetto di finanziamento al 100% all’interno del decreto Ministero dell’Interno del 22 marzo scorso, che assegna contributi ai Comuni un finanziamento per interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia.

Al momento la Giunta ha approvato il progetto esecutivo in linea tecnica, attraverso la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico. Il progetto, che riguarda la scuola di via Margotti, è stato redatto dallo studio di progettazione ‘Città futura’ di Lucca.