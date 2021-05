Dopo il consorzio 'Bignone' e l'avvicinamento a Bordighera, Sanremo si unisce anche a Taggia per il turismo dell'outdoor

Dopo il consorzio ‘Monte Bignone’ e l’avvicinamento a Bordighera, si allarga ulteriormente la proposta di ‘outdoor’ nel comprensorio sanremese. La Giunta della città dei fiori, infatti, ha approvato il protocollo d’intesa per lo sviluppo del patrimonio sentieristico con Taggia, proprio per la valorizzazione del turismo sportivo, sfruttando lo splendido entroterra.

Si tratta di una delle molte azioni sinergiche e degli interventi coordinati per seguire obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della nostra regione. Anche nell’accordo con Taggia, il comune di Sanremo vuole proseguire nel ‘Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo’ e promuovere la Liguria come un’unica destinazione, stimolare la creazione di prodotti turistici innovativi attraverso la collaborazione degli operatori e realizzare un sistema efficace di accoglienza.

L’ambito territoriale che interessa i Comuni di Sanremo e Taggia, presenta peculiarità grande attrattività in campo ambientale, storico culturale ed enogastronomico. Parliamo di un ambito dove si stanno attivando investimenti e forme di associazionismo per lo sviluppo delle discipline outdoor. La collaborazione tra Sanremo e Taggia prevede una serie di interventi volti a rendere fruibile in modo completo ed omogeneo l’intero ambito territoriale, preservare e tutelare l’ambiente e la natura, governare l’incremento dell’afflusso turistico, valorizzare le attività sportive all’aria aperta e dare una connotazione unitaria all’offerta turistica outdoor.

Verranno messi a sistema, per raggiungere i massimi risultati, per una ottimale organizzazione e sviluppo della rete sentieristica d’offerta per il turismo outdoor, i sentieri stessi in un più ampio ambito comprensoriale, a partire dal territorio di riferimento per il consorzio forestale Monte Bignone (che vede già uniti i Comuni di Ceriana, Bajardo e Perinaldo oltre a Sanremo stesso) e a seguire verso altri territori funzionalmente collegabili.

La Giunta matuziana, nel documento promulgato con Taggia, ritiene fondamentale attuare un programma di sviluppo locale attraverso azioni improntate a criteri di sensibilità ambientale, affiancare alle tradizionali e consolidate azioni a supporto del turismo balneare, nuove iniziative per valorizzare forme di turismo di territorio in crescita, quali il turismo escursionistico e naturalistico (ecoturismo), quello dell’outdoor, culturale, dei tipici borghi liguri ed gastronomico legato alle produzioni locali.

Come con Bordighera si lavorerà per sviluppare il turismo dell’outdoor, rivolto in particolare agli appassionati del cicloturismo e del trekking in funzione di una collaborazione comprensoriale, ritenuta necessaria ed indispensabile per lo sviluppo economico di un territorio con vocazione prettamente turistica. Da non dimenticare che il cicloturismo, come evidenziato nel rapporto 2020 Isnart-Unioncamere sulle tendenze in Italia, ha prodotto 54 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 6,1% del totale con una spesa complessiva di 4,7 miliardi di euro.

Al momento è il Trentino-Alto Adige la Regione che da sola intercetta la fetta più consistente (30% del totale) dell’intero flusso. La Regione del Nord-Est italiano vanta 16 milioni di pernottamenti di cicloturisti (15% del movimento turistico globale), con 73 euro di spesa giornaliera pro-capite. Nel contesto ligure risulta rilevante il riferimento alla realtà del comprensorio finalese, riconosciuto ormai a livello internazionale, sede di competizioni, talvolta utilizzato come area testing dai produttori.

Ora, però, c’è la grande volontà del comprensorio sanremese, che vede al suo fianco anche Bordighera e Taggia, di porsi all’attenzione degli appassionati del settore che, a differenza di luoghi come il Trentino, potrebbero godere anche del turismo balneare, senza farsi mancare escursioni in montagna.