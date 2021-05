Appassionata di astronomia la studentessa ventimigliese Alessia Penna alla fase finale delle 'Olimpiadi'

La studentessa ventimigliese Alessia Penna, della terza media F all’Istituto Comprensivo ‘G. Biancheri’, si è qualificata per la fase finale delle ‘Olimpiadi di Astronomia 2021’, dopo una impegnativa fase di selezione che ha visto la partecipazione a livello nazionale di ben 5.142 studenti.

Alessia, quattordicenne, si è classificata nei primi 25 allievi ed ora parteciperà alla prova finale il 3 luglio, al termine della quale ai primi 5 classificati sarà assegnata la prestigiosa medaglia ‘Margherita Hack’ per l’edizione 2021 della manifestazione. Inoltre, a conclusione della Finale Nazionale e in accordo con il regolamento delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia (IAO), sarà proclamata la squadra Nazionale eletta a partecipare alle IAO 2021.

Le Olimpiadi Italiane di Astronomia si svolgono sotto l’egida del comitato di coordinamento di quelle internazionali (International Astronomy Olympiad of the Euro-Asian Astronomical Society) e l’elenco degli studenti vincitori delle Olimpiadi di Astronomia è inserito nell’albo nazionale delle eccellenze e sono organizzate dalla direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale d’istruzione del MIUR, dalla Società Astronomica Italiana e in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Alessia Penna ha partecipato alla gara in virtù della sua passione per l’astronomia e insieme ad altri suoi compagni della scuola Biancheri è iscritta al ‘Club dei giovani astronomi’, promosso dal gruppo disciplinare di matematica e scienze dell’Istituto. Il progetto è a lungo termine e vedrà il suo apice nel 2025 in occasione del quattrocentenario della nascita del grande astronomo Giovanni Domenico Cassini, nato a Perinaldo nel 1625.