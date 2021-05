Sanremo: a settembre l'istruttrice Vanessa Sala corona il suo sogno e apre la sua palestra

Vanessa Sala, istruttrice sanremese di Functional Training, corona finalmente il sogno della sua vita, dopo anni di sacrifici, traslochi e tante difficoltà.

Il sogno di aprirsi una palestra sua, diventa realtà. Un posto dove far di tutto per soddisfare coloro che cercano il suo aiuto per raggiungere il proprio obiettivo con lo scopo di star bene con se stessi e con il proprio corpo. La apre in centro a Sanremo, in vicolo San Lazzaro 10 (Corso Garibaldi tra il tabacchino e il bar la Teglia).

L’appuntamento è per il prossimo settembre e, oltre al ‘Functional Training’, ci saranno corsi diversi ma saranno una sorpresa. Cos’è il Functional Training. Sviluppa le diverse finalità globali:

- capacità motorie: forza, resistenza, potenza;

- capacità coordinative: equilibrio, controllo motorio e posturale, agilità, adattamento motorio e mobilità articolare.

- soprattutto tonifica e fa dimagrire bruciando inizialmente massa grassa per poi definire anche quella magra.

Oltre a questi straordinari risultati il post workout di Functional Training regala adrenalina e soddisfazione. La palestra avrà il nome di un numero che nella sua vita sportiva da ex giocatrice agonista di pallavolo le ha regalato tante gioie.

“Questo sogno – ha detto Vanessa - lo devo a tutti coloro che hanno creduto in me durante questi 3 anni di insegnamento, che mi hanno saputo ascoltare e fare tesoro delle mie strigliate per avere la forza di raggiungere sempre l’obiettivo”.