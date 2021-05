Tendenze gioielli, gli orecchini senza buco ear-cuff

Il nome “ear cuff” significa “auricolare o cuffia per l’orecchio”, un nome obsoleto per un gioiello che a differenza dei “semplici” orecchini si rivela essere un sontuoso gioiello da indossare solo su un orecchio con il vantaggio che non necessitano di buchi e decorano con originalità e personalità. Si tratta di creazioni originariamente preziose come gli earcuff, orecchini in argento senza buco della collezione Rue Des Mille, che si agganciano al padiglione auricolare e donano luce e colore alla linea del collo. La tendenza moda nasce nel 2013 e si divulga rapidamente tra i vip; attualmente – a distanza di tempo – la tendenza continua a mietere successi al punto che si trovano in commercio ear cuff di ogni tipo da acquistare anche online.

Tipologie di ear cuff

L’ear cuff è, dunque, un orecchino particolare che si aggancia al padiglione dell’orecchio nei modelli che si possono agganciare sia tramite il piercing sul lobo oppure più comunemente senza buco. Questo orecchino speciale ricopre o corre lungo il padiglione dando l’impressione di avere numerosi buchi, in realtà è un gioiello dal design longilineo. In commercio si trovano di svariate forme, colori e prezzi. Gli ear-cuff dal lobo dell’orecchio si allungano verso l’alto lungo il padiglione esterno delle orecchie, alcuni sono così “coprenti” da sembrare dei veri auricolari. Gli ear-cuff possono essere realizzati come pezzi unici o coordinati con il resto della parure e nascono per essere indossati anche da chi non ha i lobi forati perché dotati di anelli e clip che si possono applicare in modo indolore lungo il padiglione. Come ogni altro tipo di orecchino, gli ear-cuff sono una componente dell’abbigliamento femminile, accessori che decorano e abbelliscono la figura, soprattutto se indossati nei contesti e nelle modalità opportune: gli ear-cuff comunicano con impatto immediato uno stile e un gusto personale e nelle versioni più voluminose ed eccentriche necessitano di essere indossati nei contesti idonei, anche se la moda ha trovato soluzioni di design minimali e semplici da indossare anche a lavoro, in ufficio o tutto il giorno. Da quando hanno fatto il loro esordio sulle passerelle dei vip, gli ear-cuff hanno fatto molta strada, alcuni pezzi unici sono bellissimi esemplari con diamanti o pietre preziose che rendono speciale una serata elegante e che meritano di essere messi ben in vista con un’acconciatura che li esalti, che siano capelli raccolti ad effetto o un taglio corto che lasci l’orecchio scoperto.

Esistono, dunque, diverse tipologie di ear cuff, in base al modello e allo stile dai look rock, punk a quelli più fini, eleganti, raffinati da indossare in cerimonie speciali:

Band-cuff : questa tipologia di orecchino si applica direttamente sulla cartilagine media e superiore esterna dell’orecchio. Non necessita di buchi ed è quindi pratico da indossare. sono realizzati negli stili, forme e colori più svariati.

Ear chain : si tratta degli “iconici” ear-cuff con catenella che collega i vari elementi decorativi lungo l’orecchio. Hanno uno stile molto raffinato ed elaborato, ma richiedono almeno un foro sul lobo come perno per svolgere la trama lungo l’orecchio.

Ear jacket : anche questa tipologia richiede per essere fissato di un foro nell’orecchio, la decorazione poi si sviluppa fuoriuscendo dal retro del lobo esterno. È molto elegante, minimale e di impatto ed è realizzato in numerose varianti e modelli.

Wrap around cuff : è la tipologia “avvolgente” che non richiede buci alle orecchie e si indossa calzandolo come un auricolare. Si esalta con una capigliatura raccolta o semplicemente pettinati all’indietro.

Quando indossare un ear-cuff

Il modo migliore per indossare un ear-cuff è con i capelli pettinati all’indietro o raccolti per mettere in mostra il gioiello ed esaltare i contorni del viso. L’ear-cuff si indossa su un solo orecchio, con modelli impreziositi da perle, pietre, strass. È un accessorio particolare che necessita di essere contestualizzato in base all’occasione e al proprio stile, anche se esistono varianti “giornaliere” da poter indossare con discrezione anche a lavoro.

Per chi ama osare, per una serata importante, si consigliano modelli ispirati ai movimenti punk (con punte e borchie) , e per chi ama trasgredire con garbo ed eleganza può optare per modelli morbidi, lineari decorati anche con semplici elementi come stelle, foglioline e fiori (in oro, con pietre o smaltati).