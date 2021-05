Vaccini: Toti “Dosi AstraZeneca esaurite, nuovo open day la prossima settimana”

“Al momento le dosi dell’Open Day di AstraZeneca sono tutte esaurite: 22mila dosi avevamo e 22mila dosi sono state prenotate, per cui stiamo facendo un censimento sulle seconde dosi di AstraZeneca e un ulteriore censimento su Johnson perchè potrebbero arrivare 10mila dosi in più nei prossimi giorni. Penso che la settimana prossima ripeteremo l’esperimento dell’Open Day su base volontaria e lo faremo per tutte le settimane a venire, ovviamente dosi permettendo. Io stesso ho prenotato AstraZeneca perché è giusto che uno faccia quello che consiglia”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in visita all’hub della Fiera di Genova.

“Per una volta i ragazzi hanno dato una lezione agli adulti – aggiunge Toti - è una lezione dei 18enni che hanno colto un’opportunità per mettersi in sicurezza, dando fiducia a un vaccino che sta riacquistando quella credibilità che merita”. A questo ritmo entro la fine dell’estate tutti i liguri che hanno aderito alla campagna avranno ricevuto il vaccino: “Oggi vacciniamo l’1 per cento di popolazione al giorno – prosegue il governatore - e se arriveremo a 100mila dosi a settimana, tutti i liguri saranno vaccinati entro settembre. Nelle prossime settimane comunque il tema del Covid non sarà più un tema sanitario”. L’adesione più bassa è quella nella fascia 60-70 anni: “È giusto che ognuno si vaccini con il vaccino raccomandato in relazione all’età e all’eventuale presenza di patologie. Poi – conclude - le dosi Pfizer ci saranno per tutti”.