Panificio Fratelli Lia: i profumi del pane di una volta e le deliziose “Bane”

Nel Panificio Fratelli Lia, il giovane Marco prosegue l’attività di famiglia utilizzando ricette tradizionali e proponendo prodotti che rispettano i gusti e i sapori del territorio. Insieme ad una grande attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e della salute, tutta la produzione mostra particolare amore per il territorio e le sue tradizioni.

Proprio da questo amore per la tradizione locale nasce la produzione di un dolce, forse il più antico del territorio, le “Bane”.

Si tratta di biscotti alle mandorle realizzati ancora oggi con la ricetta originale che prevede un impasto di burro, farina, zucchero e Marsala, anche se anticamente veniva utilizzato il Moscatello di Taggia o in alternativa del semplice vino bianco.

La ricetta usata oggi è stata data a Marco dallo scrittore Francesco Biamonti, grande studioso della storia e delle tradizioni del territorio.

Questo biscotto nasce a Camporosso, che fino alla fine dell’ottocento è stato un importante centro di coltivazione e produzione di mandorle. È un dolce piccolo e molto nutriente, utilizzato da chi doveva affrontare lunghi e faticosi viaggi come alimento energetico.

Piccoli e di lunga conservazione, questi biscotti insieme alla frutta secca, in particolare i fichi, venivano offerti ai pellegrini che andavano verso Roma o percorrevano la via Frangigena in direzione di Santiago di Compostela.

Se non li avete ancora provati, sono assolutamente da provare e se volete potete anche confrontarli con un altro dolce del territorio, i “Belinetti” che sono realizzati con un impasto simile a quello delle Bane, ma con l’aggiunta di Cipolla egiziana.

Proprio dalla collaborazione con Marco Damele, un pioniere di un’agricoltura legata alla memoria gastronomica del territorio, nascono anche altri prodotti originali e dal sapore unico come i grissini e le focacce sempre con la Cipolla egiziana.

“Fare il pane per la nostra famiglia non è soltanto un lavoro, ma significa sentirsi al centro di una comunità e di un territorio – sostiene Marco Lia – vogliamo offrire ogni giorno ai nostri clienti i sapori, i profumi e le fragranze di una volta, tutto all’insegna della sicurezza alimentare e del rispetto dell’ambiente. Continuiamo la tradizione, ma anche innoviamo con altre ricette e produzioni. La nostra produzione può incontrare i gusti e le esigenze di una clientela più ampia ed oggi particolarmente attenta a quello che si mangia, a partire da quello che si coltiva, dove e come per arrivare a come e quanto si produce. Recuperiamo così la storia e la tradizione più autentica del nostro territorio, messa in secondo piano dai processi di omologazione del gusto le e rimettiamo al primo posto l’attività dell’uomo al posto di quella delle macchine”.

Il Panificio, che si trova a Camporosso in un posto strategico e di grande passaggio all’inizio di via Braie (tel.0184 294348) per la sua attività e per le sue produzioni naturali e con sapori irripetibili, è stato premiato lo scorso anno con il riconoscimento di “Custode del Territorio” dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza.