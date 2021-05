Ospedaletti: grande successo per l’inaugurazione del ‘Piccolo Festival’ dedicato ai libri per ragazzi.

Organizzato dall’Ufficio Cultura del Comune di Ospedaletti, ha preso oggi inizio con una diretta sulla pagina di Sanremonews e sulle pagine social collegate, il ‘Piccolo Festival’ dei libri per ragazzi, che si svolgerà in modalità online fino al prossimo 23 maggio.

Sulla pagina Facebook intitolata ‘Il Piccolo Festival’, si trovano tutte le notizie dell’evento ed il programma dettagliato per seguire le prossime presentazioni. Sulla pagina di Sanremonews sarà inoltre possibile rivedere l’inaugurazione con l’intervento dell’assessore alla Cultura, Giacomo De Vai e la responsabile della biblioteca Vanessa Donzelli. Presentata dal giornalista Claudio Porchia, la scrittrice sanremese Paola Forneris con grande entusiasmo ha presentato il libro "La conchiglia dell’Isola delle Correnti" con le illustrazioni di Marisa Fogliarini (Edizioni Zem).

All’incontro, che ha registrato durante la diretta un notevole interesse e oltre 2000 visualizzazioni, è intervenuto anche Gianni Manuguerra, che ha ispirato i personaggi marini protagonisti della storia. Il libro è una fiaba moderna che tratta un argomento di attualità: l’accoglienza verso chi è diverso. In realtà, sono tutti diversi gli uni dagli altri i protagonisti di questa storia nella quale due conchiglie incontrano nel loro viaggio per mare varie creature marine: balene, squali, pesci luna, foche, gamberi e con tutti diventano amici. In un mondo in cui siamo abituati a pensare che la gentilezza e l’amicizia siano cose da sciocchi e dove sovente le favole sono incentrate su eroi senza macchia e senza paura che sconfiggono i nemici e trionfano su di loro, questa piccola storia propone un messaggio nuovo: coltivare l’armonia e l’amicizia tra tutti gli esseri, sia umani sia marini. Una piccola storia che propone il valore dell’amicizia e del rispetto del diverso

Il tema di questa edizione del Piccolo Festival è il mare e oltre alle presentazioni di libri è previsto anche un concorso ‘Un mare di parole’ riservato agli alunni della scuola primaria e secondaria. La premiazione si terrà domenica 23 maggio alle ore 18.

La regia dell’evento è curata dall’Ufficio Cultura presso i locali della Biblioteca Civica ‘Gabriele D’Annunzio’ di Ospedaletti. La grande novità di questa seconda edizione del Festival riguarda le modalità di partecipazione e coinvolgimento delle scuole, case editrici e autori, che hanno aderito all’iniziativa promossa

Per rivedere la presentazione: