Ventimiglia: buona partecipazione di pubblico alla Spes per il Convegno sull'invecchiamento

È risultato ricco di spunti interessanti (e con buona partecipazione di pubblico) l'incontro proposto nel tardo pomeriggio di venerdì 21 maggio presso il Centro Sociale Spes di Roverino venerdì 21 maggio sul tema ‘Deboli e soli’ promosso dalla Scuola di Pace di Ventimiglia in collaborazione con lo SPI-CGIL, Auser e altre Associazioni di volontariato.



Ha coordinato gli interventi il giornalista originario di Chiavari Graziano Consiglieri; alla relazione iniziale di Ciro Galasso (foto E.Raneri) che opera da anni con l'Associazione Auser a favore degli anziani, servizio nonni civici, trasporto e animazioni, ha evidenziato le cause della solitudine, i servizi di accoglienza e di cura nonché utili suggerimenti per un invecchiamento "attivo" a casa propria.



Le signore Ivana e Loredana, dopo le iniziative sul "Maggiordomo di quartiere" sollecitano quella dell'infermiere di quartiere nonché un Progetto Co-housing (coabitazione diurna con giovani, adulti e anziani) per un reciproco sostegno; il totale degli over 65 in Liguria è stimato intorno al 25% della popolazione: la speranza di vita, in armonia, è stata ribadita dallo "storico" della Spes Luciano Codarri e la ricerca della felicità, anche nelle cose semplici, quale gli orti insieme, sottolineata dal prof. Mauro Lazzaretti; apprezzati anche gli interventi di Claudio Morano,di Enrico Revello e del Consigliere regionale dott. Enrico Ioculano; stimolanti le conclusioni affidate al docente dell'Università Bicocca di Milano Guglielmo Giumelli. Ha fatto seguito una gustosa cenetta conviviale il cui ricavato (è stato ribadito dal Presidente Matteo Lupi) andrà al Progetto "Bimbi di strada" in Congo; il prossimo incontro nei Giardini della Spes di Roverino è in programma per le ore 17 di venerdì 4 giugno sul tema "Donne e lavoro" introdurrà l'argomento la Presidente della Associazione PENELOPE signora Daniela Lorenzi poi l'intervento della Consigliera regionale Mabel Riolfo e le conclusioni di Fulvia Veirana della CGIL Liguria.



Per contatti con la Spes tel. 0184 355800.