Sanremo: da oggi al via le prevendite del film 'Crudelia' di Walt Disney in programma all'Ariston

Sono aperte da oggi le prevendite del film della Walt Disney ‘Crudelia’, che verrà programmato nella Sala Ariston a partire da venerdì prossimo alle 16.45 e alle 20.

Il film: Estella è una bambina con un sogno e un lato oscuro: il sogno è quello di diventare una celebre stilista di moda, il lato oscuro è il desiderio di sfidare il mondo senza farsi scrupoli, cui sua madre Catherine ha dato un nome: Crudelia. Catherine invita la figlia a tenere Crudelia sotto controllo, ma Estella deve trasgredire, e ad una festa organizzata dalla Baronessa presso cui sua madre lavora si intrufola nel salone dove va in mostra una grande sfilata di moda. Ne nasce un putiferio, e Catherine viene uccisa dai tre dalmata della Baronessa: una morte di cui Estella si ritiene colpevole. Anni dopo la ritroviamo giovane donna a Londra, intenta a campare di furtarelli con gli amici Jasper e Horace, ma con ancora in testa il sogno di fare la stilista: magari proprio per la celebre Baronessa.

I biglietti potranno essere acquistati alla cassa in orario di apertura dal venerdì al martedì o direttamente sul nostro sito.