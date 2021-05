Escursione dal Bosco di Rezzo al Monte Monega: l’iniziativa del Parco delle Alpi Liguri per la Settimana Europea dei Parchi e la Giornata Mondiale della Biodiversità

Domenica prossima, nella data compresa fra la ‘Giornata Mondiale della Biodiversità’ (22 maggio) e la ‘Giornata Europea dei Parchi promossa da Europarc Federation’ (24 maggio), il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri onorerà entrambe le ricorrenze con un’escursione gratuita: una giornata sulla storica Via Marenca, fra le valli Argentina e Arroscia, per visitare alcune delle aree naturalistiche più interessanti dell’area protetta.

Immersi in un mosaico di ambienti diversi, dall’immensa faggeta di Rezzo alle praterie alpine del Monte Monega, si transiterà fra antichi luoghi di culto pagani e d’incontro per mercanti e pastori, poi divenuti noti alla storia come luoghi della Resistenza. Un territorio intriso dunque di memorie ma anche di stupefacente biodiversità, che offrirà numerosi punti panoramici sulle Alpi Liguri e Marittime. Condurrà l’escursione uno dei tecnici ambientali dell’Ente Parco, nonché guida escursionistica associata AIGAE.

L’escursione è a numero chiuso (massimo 15 partecipanti): per partecipare è obbligatorio prenotare, sottoscrivere l’apposita auto-dichiarazione COVID e munirsi di mascherina e gel idralcolico omologati CE. Per informazioni: 333 6853041 (entro le ore 19 di sabato 22 maggio) o ambiente@parconaturalealpiliguri.it.

Lunedì, invece, è previsto un convegno online con la Regione Liguria “Biodiversità, un valore ambientale e socio-economico per il territorio”. Dalle 9, in occasione della Giornata Europea dei Parchi, verrà celebrato il tema della biodiversità con un convegno online dal titolo “Biodiversità, un valore ambientale e socio economico per il territorio”.

L’evento è organizzato dalla Regione Liguria in collaborazione con l’Ente Parco delle Alpi Liguri, ARPAL, la Provincia di Imperia, l’Università degli Studi di Genova (DISTAV, DIEC e DAD), FILSE e Liguria Digitale e si propone di presentare modelli sostenibili di sviluppo del territorio a partire dalla conoscenza e dal valore della biodiversità, dei servizi ecosistemici, della relazione con le comunità locali.

Si potrà seguire l’evento su Zoom (QUI) oppure in diretta online dalla pagina Facebook “Biodiversità ricchezza di Liguria”