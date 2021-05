Sanremo: gli Alpini di Verezzo consegnano 431 firme per l'installazione delle telecamere nella frazione

Una delegazione del Gruppo Alpini di Verezzo, composta dal capogruppo Massimino Filippi e da Vinicio Maltagliati, Aldo Lagorio e Giancarlo Rilla, ha consegnato al Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, la petizione per richiedere l'installazione di telecamere di sorveglianza da integrarsi nel sistema già attivo in gran parte del territorio cittadino.

La raccolta di firme, durata alcune settimane, si è svolta ricorrendo a volontari che, nel rispetto delle precauzioni e della normativa antipandemia, hanno capillarmente diffuso i moduli da far firmare in famiglia o tra i vicini di casa, che poi i firmatari hanno fatto pervenire a tre punti di raccolta.

Sono state raccolte 431 firme di residenti della zona e di diversi altri cittadini che a Verezzo hanno affetti familiari o beni patrimoniali la cui sicurezza sarebbe meglio tutelata dalla presenza delle telecamere. Alla riunione era presente l'Ingegnere Capo ing. Burastero che è stato incaricato di esaminare gli aspetti tecnici ed economici in base ai quali l'Amministrazione potrà meglio valutare e decidere.

Sono stati poi prospettate altre necessità concernenti la sicurezza della circolazione stradale. Il Sindaco ha poi confermato, come promesso a suo tempo, che nel bilancio di prossima approvazione è stato inserito il finanziamento per la sistemazione definitiva dell’incompiuta a strada della Parà, e che, salvo imprevisti, in autunno si potrà vedere l'inizio dei lavori. Al termine dell’incontro il Sindaco, anch’egli alpino e fiero di esserlo, ha posato per una foto ricordo.