La sanremese Claudia Paglialunga nel nuovo video dell’artista urban Ivan Granatino in collaborazione con l’influencer Teresa Langella "Spengo il cell" insieme ad Enock Balotelli

Claudia Paglialunga, classe 2001 e’ stata scelta come protagonista principale del nuovo video sul singolo “Spengo il cell”, dell’artista urban Ivan Granatino in collaborazione con Teresa Langella in uscita oggi su YouTube.

Il video rispecchia appieno da parte del regista Ferdinando Esposito (Action Film), il mood del pezzo: "Non sono i soldi che possono fare la felicità di una persona, ma solo l'amore vince su tutto".

In una location esclusiva che ricorda il mondo latino e della cultura reggaeton in generale, è narrata una storia d'amore fuori dai canoni classici in una chiave passionale del tutto inedita. Ivan e Teresa sono parte integrante del video, ma non i protagonisti.

La storia gira attorno ad un mezzadro, interpretato da Enock Balotelli, il quale si innamora della moglie del rozzo e ricco latifondista, Claudia Paglialungala modella dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2021, dedito alle sue terre e poco alla famiglia e alla moglie in particolare.