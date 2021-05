Cervo: ‘Maggio dei libri’ alla ‘Bibl-io margherita’, presentazioni e laboratori di lettura per grandi e piccoli

Sabato alle 15.30 nell’atmosfera magica del Parco del Ciapà di Cervo si svolgerà la presentazione della Bibl-io Margherita, la biblioteca diffusa e itinerante nata presso l’Asineria Endas del Parco Comunale del Ciapà. All’evento, patrocinato dal Comune di Cervo, interverranno Bianca Debernardi, dell’Associazione Asineria Margherita, ideatrice della Bibl-io Margherita, e Annina Elena, consigliere delegato alla cultura del Comune di Cervo, che racconterà il progetto Cervo città che legge 2020/2021.

Da anni insignita del titolo di Città che legge per le numerose attività legate alla cultura del libro e della lettura, Cervo partecipa con l’evento del 22 maggio al Maggio dei libri, campagna nazionale ideata dal Centro per il Libro e per la Lettura che dal 23 aprile al 31 maggio invita a portare i libri e la lettura in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Il pomeriggio all’asineria vedrà protagonista l’autore per ragazzi Pier Luigi Coda. In occasione dei settecento anni dalla morte di Dante, lo scrittore presenterà due sue pubblicazioni a tema, Sherlock Holmes sulle tracce di Dante Alighieri (Effatà) e Dante Alighieri, uno di noi (Solfanelli).

Seguirà un laboratorio di lettura a tema ambientale per adulti e bambini a cura dell’associazione Studiolambiente. La prenotazione è obbligatoria al 3497355124. L’ingresso all’asineria è consentito in virtù dell’adozione delle misure anti covid-19, quali uso obbligatorio della mascherina e igienizzazione della mani.