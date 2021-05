Ventimiglia: consiglio comunale, Scullino sui migranti “Sono in attesa del Ministero dopo l'incontro”. Poi il caso della mozioni ‘gemelle’ in maggioranza

Ventimiglia, consiglio comunale: per tutti quelli che si aspettavano un dibattito acceso sulla questione migranti ci sarà una delusione. Nessuna discussione e nessuna polemica, ma soltanto una tranquilla comunicazione da parte del primo cittadino in merito.

I chiarimenti che la minoranza si aspettava sono arrivati attraverso un pacato discorso di Scullino: “Tutti sapete che per la terza volta è venuto, su mia richiesta, visto il problema che sta attraversando la città di Ventimiglia in merito agli arrivi, il prefetto Michele Di Bari, capo dipartimento del Ministero dell’Interno. C’è stato un grande dibattito. Il mio intervento è doveroso, è giusto che voi sappiate le cose importanti. Ci sono state molte conferenze stampa, io ho continuato a dire che da soli non ce la facciamo, che ci sono delle sensibilità diverse. Ho sollecitato di ripristinare il servizio che c’era nel 2008/2009 dei respingimenti in cui siamo arrivati ad avere 200 respingimenti al giorno. Il Prefetto mi ha rassicurato che ci sarà impegno da parte della polizia. Sulla tratta Genova-Ventimiglia e Savona-Ventimiglia per cercare di intercettare prima che arrivino a Ventimiglia le persone non regolari. Il 60% è regolare mentre il 40% non è registrato, e su questo 40% ho chiesto che ci sia un’attività specifica. Vi aggiungo che, sul suggerimento Chiappori (responsabile immigrazione Anci), abbiamo avuto un dibattito in video conferenza e sono certo che grazie al suo aiuto e quello di Vinai, presidente Anci, le nostre difficoltà saranno discusse a Genova. Le attività delle forze dell’ordine sono puntuali. Sono in attesa, da parte dei dipartimenti del Ministero, per quello che sono le attività che andranno a svolgere in seguito all’incontro che c’è stato”.

Ciò che invece ha fatto discutere è stata la mozione presentata dal consigliere Isnardi riguardo la soppressione delle corse del treno ‘Thello’, eliminando di fatto un fondamentale collegamento fra l’estremo Ponente e Milano. Dal 13 giugno inoltre saranno soppresse anche le ultime due corse garantire che il treno continua a svolgere. La stessa mozione è stata però presentata dai consiglieri Bevilacqua, Rea, D’Andrea e Mauro, rispettivamente Lega, Lista Civica, Gruppo Misto e Forza Italia, arrivata fuori orario. Il presidente ha ammesso la mozione alla discussione.

Dopo una sospensione, chiesta dal consigliere Ioculano, per leggere il testo, il consigliere Sismondini ha espresso il proprio imbarazzo al dover votare la stessa mozione e allude allo scherzo: “Sono uguali, sono imbarazzato. Ditemi se è uno scherzo o no”. Poi Ioculano che ha criticato la maggioranza ponendo l’accento sulla questione lavoratori: “Il contenuto è assolutamente condivisibile. Ne abbiamo discusso anche in coniglio regionale. La situazione complessa della viabilità per l’estremo ponente, complessissima. La difficoltà che c’è attualmente a poter fruire di un servizio. Andrebbe inserita l’attenzione anche ai posti di lavoro perché ci sono 20 persone circa che lavorano per questo tipo di collegamento. Trenitalia ha perso dei bandi, qualora ci fosse il passaggio si potrebbe valutare si riassorbire il personale. Condivido l’imbarazzo del consigliere Sismondini, c’è una maggioranza che in modo atipico presenta un ordine del giorno. Alla vigilia del consiglio comunale presenta una mozione con lo stesso identico contenuto. State rappresentando un problema politico al vostro interno. Mi permetto di dire che non fate bella figura. Capisco il contenuto, lo condivido. State dimostrando una vostra rottura interna. C’è una maggioranza di capigruppo che non condividono il medesimo contenuto con un altro capogruppo che l’ha presentato un mese prima. Non si dovrebbe fare il passaggio dalla politica al personale. Non vi fa a onore. Sostengo l’ordine del giorno del consigliere Isnardi. Non mi sento di prestarmi a giochi interni tutti vostri. Chiedo modifica e attenzione ai lavoratori”.

Il sindaco Scullino è poi intervenuto rivolgendosi ai due consiglieri di minoranza: “Il consigliere comunale capogruppo PD ha detto che è clamoroso che ci sia la presentazione di due cose simili. Clamoroso che PD voti con Fratelli d’Italia, è una cosa simpatica - rivolgendosi a Ioculano - ci sono delle sensibilità interne e quando i capigruppo firmano parlano a nome dei consiglieri che rappresentano. Non deve essere imbarazzato, questa è la democrazia. Non è un fatto atipico. Noi abbiamo una maggioranza creata da una coalizione dei cinque partiti che hanno messo me nella condizione di diventare sindaco. Lei può votare cosa vuole. Faccia quello che crede - poi a Sismondini - è apprezzabile che si stia dando da fare. Noi qui non scherziamo. Non veniamo qua per scherzare ma per cercare di migliorare la qualità della vita e della città. C’è chi amministra e chi si assume la responsabilità e chi giustamente controlla e propone. Non ci divertiamo, lavoriamo. Quando ci sono due mozioni simili vuole dire che ci sono sensibilità diverse. Noi le voteremo entrambe, nella speranza che entrambe se lo vorrete prendano anche il vostro contributo. Eviti, noi non scherziamo, noi lavoriamo”.

Sismondini si è così difeso: “Non volevo offendere nessuno, bisogna filtrare gli interventi, voterò anche io quella del consigliere Isnardi presentata il 20 aprile, non era un insulto. Il sindaco giustamente mi ha risposto, mentre dai banchi della maggioranza nessuna risposto, onore al sindaco che ha risposto”.

Giordanengo è intervenuto così dai banchi della maggioranza: “Devo rispondere a Sismondini, non è esattamente così. In alcuni momenti c’è una questione di scelta politica e visibilità, in cui un consigliere fa una mozione da solo e poi noi un’altra perché chi aggrada. Per quel che riguarda voteremo favorevole a entrambi. Abbiamo incontrato i sindacati per far sì che si sollevasse l’attenzione riteniamo collegamento con Milano sia fondamentale”.

Chiude la discussione il consigliere De Leo: “Ho assistito ai vari passaggi che non sono confortanti. Stasera prevale ancora una volta la forte personalità del sindaco e la forza della maggioranza che seppur spaccata va all’accordo al solo battere dicchi del sindaco. C’è una frase: “Se non li convincete, confondeteli”. Ci sono delle maggioranza che sono prese in giro, i consiglieri di maggioranza riuscivano stasera a comunicare solo a termine di sfottò. C’è una maggioranza che sta per essere presa per i fondelli. Ha fatto bene il presidente del consiglio ad accettare la mozione perché io sono per il dibattito. I giochi ella politica non possono ridursi a fatti nostri. Non puoi boccare mozioni solo perché non sono nel programma. Chiamo al servizio i consiglieri di maggioranza e basta sfottò. Votiamo Isnardi perché l’ha presentata prima e ci asteniamo dall’altra. Noi votiamo questa volta, lei signor sindaco ci mangia ci beve e ci dorme”.

Un’altra polemica c’è stata all’inizio del consiglio quando le due mozioni presentate dal consigliere D’Eusebio riguardanti una la rinaturalizzazione e la valorizzazione dell’oasi alla foce del Nervia e l’altra la creazione di un parco giochi diffuso all’interno della città, sono state bocciate.

Il consigliere Palmero si è detto d’accordo con D’Eusebio sul primo punto e che è già nei programmi dell’amministrazione la valorizzazione del luogo e che gli interventi son già in programma. Anche il vice sindaco Bertolucci ha comunicato che è stato indetto, da pochi mesi , un tavolo del turismo, con il consigliere Panetta e De Villa. Il tavolo si concentra su punti come il parco di Mortola, l’outdoor e la sentieristica, in quanto turismo del futuro.

La prima mozione è stata bocciata così come la seconda generando nuovamente la polemica fra D’Eusebio e Palmero. La minoranza vede bocciate le proprie mozioni “a prescindere solo perché non fanno parte del programma dell’amministrazione”, scatenando la polemica di Sismondini. È spettato al sindaco a ristabilire l’ordine.