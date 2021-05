Dal Ponente alla finale di Coppa Italia: la coreografia di Urban Theory e Black Widow apre lo spettacolo di Atalanta-Juventus

C'è anche un pizzico di Ponente alla finalissima di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus allo Stadio del Tricolore di Reggio Emilia.



Le coreografie delle crew Urban Theory e Black Widow hanno arricchito lo spettacolo di apertura con uno splendido cuore tricolore e una pennellata di azzurro a centrocampo.



Una nuova ribalta televisiva per i ragazzi che già si sono distinti per la partecipazione a Italia's Got Talent che li ha portati all'attenzione di Fiorello. Da qui lo show di 'Fiore' su RaiPlay e poi il Festival di Sanremo.