Zona Bianca, monito di Francesco Alberti (Ordine dei Medici) a ‘2 ciapetti con Federico’: “Non abbassare la guardia”

“Non abbassare la guardia”. E’ stato questo il monito lanciato da Francesco Alberti, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Imperia, durante la puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ andata in onda ieri sera. In trasmissione il dott. Alberti ha anche fatto una propria previsione su quando si potrà tornare a vivere con vera tranquillità: a Natale.

“Sono iniziati a tornare i turisti, anche quelli francesi, e questo vuol dire una grande boccata di ossigeno – ha detto - Non dimentichiamo però una cosa importante, che come medici siamo chiamati a sollecitare i cittadini, ovvero di non abbassare la guardia. E’ importante perché innanzitutto non abbiamo ancora l’immunità di gregge. La vaccinazione prosegue in Liguria e in provincia di Imperia in maniera molto intensa, e di questo va dato merito alla dirigenza della nostra Asl che si è immediatamente attivata, però ricordiamoci che essere vaccinato non significa il liberi tutti ed essere completamente tranquilli. I vaccini hanno una copertura ottimale ma non perfetta, si parla infatti di una media di copertura di 70-80%. C'è poi il problema legato alle varianti. Da qui deriva la necessità di tutelarci con mascherine ed i presidi che bene conosciamo. Non sarò certo io a tirarmi indietro se ho la possibilità di fare un incontro con gli amici, però rispettando sempre le regole. Solo in questa maniera faremo in modo che ci si possa aspettare più tranquillità, ritengo per Natale. Sarei veramente contento se si potessero avere a Natale momenti di serenità. Ho infatti il timore che l’autunno porti di nuovo qualche impennata dei contagi. Lo abbiamo già visto con il liberi tutti nell’estate scorsa, di cui abbiamo pagato le conseguenze, e anche nei primi periodi di quest’anno con momenti di seria criticità”.

