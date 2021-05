Domani l'ultima volta al 'Ciccione' per lo storico tifoso Umberto Cecchetto, il cui carro funebre sarà salutato dai tifosi allo stadio

Domani sarà l'ultima volta al Ciccione per Umberto 'Cecco' Cecchetto' davanti alla curva nord dove per anni ha tifato i colori nerazzurri. I 'Samurai' saluteranno per l'ultima volta l'amico scomparso nei giorni scorsi. Dopo il funerale che si terrà alle 10 alla Sacra Famiglia, è infatti previsto che il carro funebre entri in campo e si diriga davanti ai vecchi compagni di tante domeniche.



Un ultimo saluto che sarà possibile grazie all'interessamento dell'Imperia Calcio che ha ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte della Questura di Imperia.



Cecchetto lascia la moglie Luigia e i figli Federico e Lorenzo a cui vanno le condoglianze della nostra redazione