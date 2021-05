Badalucco aderisce alla Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali

Da stasera e fino a domani mattina a Badalucco, il viola illuminerà il monumento ai caduti di piazza Marconi Il borgo della valle Argentina ha raccolto l’invito della AMICI Onlus, Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche, nella Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali (conosciute anche come IBD, Inflammatory bowel disease).

Un’iniziativa nata per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sulla condizione delle persone che convivono con la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Il viola identifica queste patologie ma qui vuole essere anche simbolo di unione, aggregazione e forza. Valori di una comunità coesa come quella badalucchese. Queste patologie colpiscono anche diversi abitanti del paese e per questo motivo il Comune ha fatto proprio l’appello dell’associazione, trasmettendo vicinanza ai numerosi compaesani che vivono questa condizione di difficoltà.

In tutto il mondo, circa 5 milioni di persone vivono con la malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa. In Italia si stima ci siano oltre 250mila persone affette da IBD. Una condizione che incide pesantemente nella vita delle persone che ne sono affette, fino a compromettere la vita lavorativa e familiare. Le ‘IBD’ sono malattie a causa sconosciuta, colpiscono gli adulti, uomini e donne indistintamente, soprattutto tra i 20 e i 30 anni, ma sempre più spesso insorgono in età pediatrica.

L’ipotesi prevalente è quella di una reazione immunologica abnorme da parte dell’intestino nei confronti di antigeni (per esempio batteri normalmente presenti nell’intestino). Questo squilibrio immunologico può instaurarsi per un’alterata interazione tra fattori genetici propri dell’individuo e fattori ambientali. Le malattie infiammatorie croniche intestinali presentano una certa ‘familiarità’, ovvero c’è una tendenza a un maggior rischio nei parenti delle persone affette, ma non sono malattie ereditarie.