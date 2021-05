Vaccino anti covid: da lunedì in Liguria apriranno le agende per le prenotazioni volontarie di Astrazeneca e Johnson&Johnson

Da lunedì la Liguria aprirà alle vaccinazioni Astrazeneca e Johnson&Johnson anche per i volontari. Lo ha annunciato il governatore Giovanni Toti nel consueto punto stampa quotidiano per l’aggiornamento sulla situazione covid in regione.

“Stiamo aprendo l’agenda - ha dichiarato Toti - l’idea è di aprire alle prenotazioni su base volontaria sulle linee Astrazeneca e Johnson&Johnson. Stiamo aprendo l’agenda prima ai 40enni e poi, via via, anche alle fasce dei 30enni e dei 20enni”.

La Liguria, intanto, è al lavoro anche per il progetto legato ai vaccini in vacanza. “Stiamo cercando di capire come venire incontro ai cittadini che scelgono le nostre spiagge e il nostro entroterra - ha dichiarato Toti - la Liguria è intenzionata a offrire un servizio a chi passa un tempo congruo da noi e metteremo a punto anche questa macchina”.