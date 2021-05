Migranti scaricati in autostrada a Bordighera: operazione di Polizia e Carabinieri nella zona del confine

Da questa mattina è in corso un'operazione di Polizia e Carabinieri per fare luce su quanto accaduto nelle scorse ore sull'autostrada nella zona di Bordighera.

Alcuni migranti sono stati scaricati da un mezzo pesante sull'autostrada A10 in un tratto che permette di raggiungere la città a piedi.



Lì hanno poi preso la direzione di Ventimiglia, con l'intento di raggiungere la Francia. Da alcune sommarie informazioni pare anche che uno di loro sia stato investito, ma al momento non ci sono riscontri ufficiali in merito.

In azione, oltre alle pattuglie a terra, anche la Polizia Scientifica e l'elicottero dei Carabinieri.