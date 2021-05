Fratelli d’Italia continua a crescere a Sanremo: la soddisfazione e il ringraziamento del portavoce Antonino Consiglio

Continua il trend positivo di Fratelli d’Italia che, secondo gli ultimi sondaggi politici, risulta essere la terza forza del Paese, a un passo dal Partito Democratico: "Un risultato registrato a livello nazionale – commenta soddisfatto il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Sanremo Antonino Consiglio – che comunque si rispecchia anche nelle tante realtà locali. E anche nella nostra città assistiamo ad una continua crescita, dimostrata dal costante avvicinamento al partito di persone che sempre più ripongono la loro fiducia nell’operato e nel progetto politico della nostra leader Giorgia Meloni, sempre coerente con le proprie idee e i propri valori".

"Ma l’attrazione esercitata dal nostro partito – continua Consiglio - è dovuta anche a tutti coloro che sono alla base dell’organizzazione partitica locale, dai dirigenti, agli iscritti (il cui numero sempre più elevato dimostra il successo ottenuto dalla campagna tesseramento 2020), ai militanti. Tutte persone che possiedono ed esprimono le qualità e gli ideali che il nostro partito vuole evidenziare: la fede nei valori e nelle nostre radici, l’amore per la Patria, la concezione della politica che deve essere a servizio della gente e della comunità. E proprio per questo sono nati i dipartimenti tematici che abbracciano diversi settori - tra cui le attività produttive, la sanità e sociale, le scuole, i lavori pubblici, l’urbanistica e la viabilità, l’agricoltura - e che hanno come obiettivo quello di radicarsi sempre di più sul territorio,: un lavoro viene portato avanti con grande impegno e dedizione da tutti i componenti di questi dipartimenti i quali, mettendo a disposizione le loro capacità, le loro competenze e conoscenze professionali, cercano di ascoltare non solo i problemi ma anche le proposte e le idee per migliorare la nostra città".

"Lo stesso lavoro che fanno coloro che ricoprono ruoli istituzionali, sia a livello locale, come i nostri consiglieri comunali Luca Lombardi e Federica Cozza, sempre attenti alle problematiche e alle criticità della nostra città e sempre pronti a portarle in discussione in Consiglio comunale, sia a livello regionale, come l’Assessore al turismo, lavoro e trasporti Gianni Berrino, da sempre presente e vicino al nostro territorio, e ancor di più in questo periodo, in cui ha dimostrato la sua vicinanza e il suo sostegno ai lavoratori e alle diverse categorie, confrontandosi con loro e facendosi portavoce, sia a livello regionale che governativo, delle loro richieste, con particolare attenzione a quelle legate al settore del turismo, un settore che è di fondamentale importanza per la sussistenza economica del nostro territorio e della nostra Regione e che più di altri sta pagando le conseguenze economiche di questa pandemia".