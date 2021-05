Assonautica Imperia: il Consiglio nazionale ha approvato il commissariamento

Nella riunione odierna il Consiglio direttivo di Assonautica nazionale ha deliberato il commissariamento della sezione di Imperia di Assonautica a seguito delle dimissioni del presidente e la conseguente decadenza del direttivo provinciale. La decisione è stata adottata all’unanimità su richiesta della stessa sezione provinciale, a seguito della mozione approvata dall’assemblea dei soci.



Il Presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria e consigliere di Assonautica nazionale ha dichiarato: “Esprimo soddisfazione per la decisione assunta dal Consiglio direttivo di Assonautica nazionale che rappresenta il primo passo necessario per superare l’attuale fase economica finanziaria di Assonautica Imperia, per procedere con la nomina dei nuovi vertici della stessa cosi da salvaguardare la possibilità di procedere all’organizzazione delle Vele d’epoca 2021”. Il presidente di Assonautica nazionale si è impegnato a nominare il commissario entro quattro giorni dalla data della decisione.