L’azienda Raineri spa di Chiusanico protagonista alla fiera milanese "Tuttofood", con le sue eccellenze

L'azienda Raineri spa di Chiusanico dopo quattro anni di lontananza dai riflettori delle manifestazioni fieristiche sta partecipando in questi giorni a TUTTOFOOD, la più importante fiera italiana B2B dedicata all’intero ecosistema agro-alimentare.

TUTTOFOOD, che si tiene a Milano dall'8 all'11 maggio è l'evento di riferimento per i professionisti del settore food and beverage, dove produttori e distributori incontrano acquirenti qualificati come importatori, GDO, negozi specializzati e chef. Un'innovativa piattaforma per la comunità globale del cibo, che unisce tradizione e innovazione in un'unica esperienza di business e contenuti. Questo evento mira a promuovere l'innovazione e anticipare le tendenze di consumo, in linea con il mercato attuale. Si tratta, infatti, di un evento che guarda al futuro e sviluppa innovazione in sintonia con i trend di consumo e le dinamiche di mercato.

L'Azienda Raineri, fondata nel 1910, da sempre si distingue per prodotti di alta qualità, coniugando tradizione e tecnologia nel settore oleario del Ponente Ligure. Lo staff aziendale durante questi giorni di fiera ha l’opportunità di confrontarsi con le nuove tendenze dei mercati incontrando buyer e operatori internazionali e far conoscere le storie e la passione che si celano dietro alla produzione delle sue eccellenze.

Il team operativo condivide l'esperienza dell'azienda a questo evento nelle seguenti video-interviste:

Protagonista della prima intervista Beppino Costa - Produzione e materie prime

Massimo Bianchi - Export Manager

Antonio Ciochetto - Responsabile normal trade e horeca

Antonio Giannella - Responsabile grande distribuzione e canale moderno