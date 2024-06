Incontro tra sindacati e Prefetto: ottenuto il tavolo di confronto con Rivieracqua, si svolgerà mercoledì

I sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, e le RSU interne, dopo aver dichiarato lo stato di agitazione e l’intenzione di dichiarare uno sciopero dei dipendenti di Rivieracqua, sono state convocate ieri in Prefettura dove si è svolto il 'tentativo di conciliazione' così come previsto dalla normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Le organizzazioni hanno ribadito al Prefetto, le motivazioni che hanno portato a intraprendere loro malgrado tale scelta. Tutto trae origine dall’aggiornamento del Piano di Ambito dell’ATO Ovest Imperiese di ottobre 2023, nella parte relativa al “modello gestionale ed organizzativo” che riguarda direttamente il personale di Rivieracqua, redatto ad ottobre 2023 dal Commissario ad Acta e vincolante per i vertici aziendali.

In sintesi è stata data indicazione a Rivieracqua di ridurre la forza lavoro da 210 a 155 unità nel giro di dieci anni (2023-2033), attraverso:

- blocco totale del turnover fino al 2033;

- possibile esternalizzazione in fase di gara per l’ingresso del partner privato, di alcuni servizi (telecontrollo della centrale di sollevamento di Roverino, lettura contatori e bollettazione) mediante assorbimento del personale Rivieracqua (circa 20 unità).

Il Prefetto ha riconosciuto le legittime ragioni dei sindacati che lamentavano di non essere mai state convocate dal Commissario dell’ATO e non aver potuto svolgere un confronto come previsto dalle norme e dal CCNL. Pertanto, nel sospendere la 'procedura di conciliazione', il Prefetto ha esortato le parti ad un confronto preventivo che si terrà mercoledì alle 14 nella sede di Rivieracqua, invitando espressamente il sub-commissario Ato Brescianini a prendere parte all’incontro, attesa la stretta connessione tra i contenuti del Piano di Ambito e la materia di oggetto sindacale.