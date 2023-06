Bordighera, sigari e vini protagonisti della degustazione organolettica all'hotel Parigi (Foto e video)

Sigari e vini sono stati i protagonisti della degustazione organolettica proposta dall'hotel Parigi e dalla Tabaccheria Bardone di Bordighera, in collaborazione con Aspi Riviera dei Fiori.

Durante l’evento “I sigari vengono a cena”, andato in scena mercoledì sera all’hotel Parigi, i presenti hanno potuto degustare, nel corso dell’aperitivo e della cena enogastronomica, prelibati e inediti piatti gourmet accompagnati da sei vini pregiati delle cantine Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei e abbinati ai rinomati sigari “Toscano”.

La serata è iniziata con un aperitivo durante il quale si sono potuti assaporare barbajuai alle erbette primaverili, tartare di gamberi locali e riso nero, salmone selvaggio marinato e orzo perlato, pisciaradda del ponente al profumo di origano, bruschetta con pane di Triora con pomodoro fresco e lardo aromatizzato sorseggiando Merlettaie Brut, vino spumante brut varietà Pecorino (bio-vegan).

Nel corso della cena, invece, i commensali hanno potuto degustare un risotto "Carnaroli" mantecato al Castelmagno Dop con fave degli orti e bacon croccante con riduzione di Trebbiano d'Abruzzo sorseggiando un Trebbiano d'Abruzzo 2022 Cantina Villa Barcaroli (bio-vegan-demeter) e un Marche Pecorino Docg 2022 Cantina Ciù Ciù (bio-vegan). A seguire la guancia di vitello brasata al Montepulciano cotto a bassa temperatura con purea di patate di montagna e lime della Martinica è stata accostata ad un Montepulciano d'Abruzzo Riserva 2016 Cantina Villa Barcaroli (bio-vegan-demeter) e ad un Offida rosso Docg Esperanto 2014 Cantina Ciù Ciù (bio). Infine, con il dolce, una mousse al cioccolato bianco e lampone su biscotto di frolla, si è potuto degustare un Malvasia spumante Cantina Ciù Ciù (bio-vegan).

Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei nasce nel cuore delle colline picene ad Offida, nelle Marche, nell'area di produzione del Rosso Piceno Superiore su oltre 180 ettari. Fondata nel 1970 dai coniugi Natalino ed Anna e guidata oggi dai figli Massimiliano e Walter Bartolomei, produce circa 1,5 milioni di bottiglie l'anno. Esporta il 60 per cento della propria produzione all'estero. Tra le etichette più prestigiose vi sono Merlettaie Offida Docg Pecorino, Evoè Marche Igp Passerina, Gotico Rosso Piceno Superiore Dop, Esperanto Offida Docg Rosso. "Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei nasce con l'obiettivo di creare nel futuro sempre maggior sinergie tra le cantine di proprietà dei fratelli Bartolomei, investendo da anni in questo percorso di gruppo e presentandosi al mercato come un unico soggetto capace di esprimere al meglio le caratteristiche di cinque territori unici per qualità e riconoscibilità, nei quali andremo a trasferire l'esperienza di 50 anni di viticoltura" - dice il titolare dell'azienda vitivinicola Ciù Ciù Walter Bartolomei.

"Manifatture Sigaro Toscano è la società che produce uno storico prodotto italiano, il sigaro a marchio Toscano. MST è quindi l’erede di duecento anni di eccellenza italiana. Una realtà che si rinnova ogni giorno e trova nel passato le basi per proiettarsi nel futuro" - afferma Erion Kadilli, rappresentante del sigaro Toscano.