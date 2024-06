DerbyDerbyDerby.it celebra un nuovo record di visitatori unici per maggio 2024

DerbyDerbyDerby.it, il portale di riferimento per gli appassionati di calcio, annuncia con orgoglio di aver stabilito un nuovo record di visitatori unici nel mese di maggio 2024. Grazie all'incredibile lavoro della redazione e al supporto continuo dei lettori, il sito ha raggiunto un totale di 830.000 pagine viste e 432.000 visitatori unici.

Questo straordinario traguardo è il risultato della dedizione e della passione dei membri chiave della redazione: Davide Capano , Emanuele Landi , Vincenzo Bellino e Sergio Pace . La loro abilità nel raccontare il calcio in modo coinvolgente e approfondito ha attirato un pubblico sempre più vasto e appassionato.

Davide Capano ha dichiarato: " DerbyDerbyDerby ha toccato il punto più alto di sempre a livello di visualizzazioni nel mese di maggio 2024 e, da datato redattore della testata, non posso che essere felice, orgoglioso, soddisfatto, ma non appagato. Questo record, ottenuto con un magnifico team guidato magistralmente dal direttore Mauro Suma, è solo un punto di partenza che deve spingere tutti a noi ad alzare quotidianamente la qualità dei contenuti nelle varie forme. Grazie al cielo, poi, il calcio e lo sport custodiscono storie straordinarie e noi facciamo di tutto per cercarle, raccontarle e lasciarci ispirare. Prossimo step? Far sì che www.derbyderbyderby.it diventi ogni minuto dell’anno un punto di riferimento dell’informazione sportiva, sempre con enorme umiltà e professionalità. Del resto, l’umiltà è sinonimo di intelligenza. Ad maiora!."

Emanuele Landi ha aggiunto: ”Il risultato è soddisfacente, frutto di tanto impegno e di un lavoro sodo da parte di tutto il team. Siamo, già, motivati e carichi in vista dell'estate dove ci attenderanno anche gli Europei e la Copa America. Questo risultato non rappresenta un punto d'arrivo ma una nuova partenza verso nuovi obiettivi da raggiungere."

Sergio Pace ha sottolineato: "Questo record non sarebbe stato possibile senza la fedeltà dei nostri lettori e il loro continuo supporto. Li ringraziamo di cuore e promettiamo di continuare a migliorare."

Vincenzo Bellino ha commentato: "La crescita dei nostri visitatori unici è un segno che stiamo andando nella giusta direzione. Siamo motivati a fare ancora di più per i nostri lettori."

Il direttore Mauro Suma ha espresso la sua gratitudine: "Desidero ringraziare tutto il team di redazione per l'instancabile lavoro e la passione che mettono quotidianamente nel loro operato. Questo successo è la prova tangibile del loro impegno e della loro professionalità. Grazie anche ai nostri lettori per il loro sostegno costante."

Piano di Espansione

DerbyDerbyDerby.it è entusiasta di annunciare il suo piano di espansione, che prevede l'allargamento dello staff con giornalisti professionisti e giovani aspiranti. Stanno offrendo opportunità di tirocinio per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel giornalismo sportivo. Inoltre, si stanno valutando candidature per ruoli nel reparto tecnico IT e per Social Media Manager. Tutti gli interessati sono invitati a inviare il proprio CV a cv@derbyderbyderby.it

Espansione in Liguria

Per espandere ulteriormente la redazione, DerbyDerbyDerby.it è alla ricerca di collaboratori in Liguria, preferibilmente a Sanremo. Chi è appassionato di calcio e desidera entrare a far parte del team è invitato a inviare la propria candidatura.

Il piano strategico di DerbyDerbyDerby.it si basa sulla creazione di contenuti di qualità e sulla costruzione di partnership con altre testate e altri siti che condividono la stessa filosofia.