Taggia: tentava di catturare i cinghiali in una rudimentale gabbia, Carabinieri denunciano un uomo (Foto)

Aveva lasciato acqua e mangime a sufficienza per attirare la preda nella sua trappola, armata e pronta all’uso ma è stato scoperto e denunciato.

E’ accaduto ieri a Maberga, piccola frazione del comune di Taggia, dive i Carabinieri Forestali delle Stazioni di Badalucco e Triora hanno scoperto in flagranza di reato un pensionato tabiese intento a foraggiare la gabbia dentro cui sarebbe incappato facilmente qualche cinghiale.

I militari erano alla ricerca di armi con le quali l’uomo avrebbe potuto successivamente abbattere l’animale intrappolato e, a seguito di una perquisizione di un manufatto di sua proprietà, sono stati trovati: un fucile Beretta cal. 28, occultato e conservato in un drappo di stoffa, 154 munizioni di diverso calibro, 58 inneschi, una confezione di polvere da sparo, una confezione di sugheri per borraggio, 2 scatole di pallini ad aria compressa, 126 bossoli in ottone cal. 8 esplosi e un’altra gabbia per la cattura degli ungulati.

L’uomo è stato denunciato per la caccia con mezzi non consentiti e in periodo di divieto generale, nonchè per porto e detenzione abusiva di armi in quanto sprovvisto di licenza di porto di fucile.