Smart working: l'On. Di Muro "Firmato l'accordo bilaterale Italia-Monaco passo avanti per frontalieri"

E' stato firmato questa mattina un accordo bilaterale che adegua la convenzione sul telelavoro tra Italia e Principato di Monaco. Un passo avanti per i lavoratori frontalieri che svolgono mansioni compatibili con lo smart working e da oggi con maggiori tutele.

"Da tempo sollecitavo la firma di questo accordo - ha detto l'On. Flavio Di Muro - che finalmente è realtà. L'unico rammarico è che si è perso troppo tempo, poteva infatti essere concluso già all’inizio della pandemia sanitaria. Il premier Draghi e la Lega al governo traducono l’impegno in fatti. Un ringraziamento particolare all’ambasciatore italiano a Monaco, Giulio Alaimo, per la collaborazione in questi ultimi mesi per arrivare all’obiettivo e a tutti coloro che si sono adoperati come forze politiche, datoriali, sindacali e associative”.