Bordighera: corteo, musica e balli senza mascherina sul lungomare e nessun controllo (Foto)

Il lungo periodo di chiusure casalinghe, le riaperture dei locali e le due splendide giornate del weekend hanno sicuramente invogliato tanta gente a uscire. Come già anticipato sabato e ieri la nostra provincia ha visto tanta gente, con locali e spiagge prese d’assalto ma, tutto sommato, sempre nel rispetto delle normative che prevedono ancora una grande attenzione al distanziamento e all’uso della mascherina.

Da Bordighera, invece, ci arrivano alcune immagini che hanno ritratto una vera e propria manifestazione sul lungomare con decine di persone che, seppur all’aperto, hanno inscenato un concerto itinerante, balli e canti, senza una mascherina indossata.

Indignata ci ha scritto una nostra lettrice, Chiara: “Ero in passeggiata con la mia famiglia e siamo rimasti basiti di fronte a ciò che abbiamo visto: una festa in piena regola, tutti senza mascherina e niente distanziamento, il tutto in mezzo alle persone che passeggiavano e guardavano allibite. Naturalmente nessun controllo nonostante qualcuno avesse chiamato i vigili. Ci auguriamo non accadano più episodi del genere dopo tutti i sacrifici che stiamo facendo. Questo è uno schiaffo anche alle persone che stanno lottando contro il Covid”.

Un vero e proprio ‘sit-in’ durante il quale non sono state rispettate le basilari forme di protezione che, ancora in questo periodo sono necessarie per evitare la nuova diffusione del virus. Mentre le attività stanno cercando di ripartire dopo un lungo periodo difficilissimo e con i gravi problemi sanitari che non sono terminati, quanto accaduto ieri dovrebbe fare riflettere.