Sanremo: delibera ‘Spazio aperto’ per allargare i dehors, si valuta un possibile prolungamento a ottobre ma c’è il nodo dei parcheggi

Sta arrivando alle battute finali la pratica per l’approvazione della delibera ‘Spazio aperto’ 2021, la deroga al regolamento dei dehors che permette un allargamento in vista dell’estate e per il rispetto delle norme anti covid senza che bar e ristoranti perdano troppi clienti.

Il documento, così come studiato dall’amministrazione Biancheri, prevede la concessione del 50% in più per i dehors in struttura e del 100% per quelli senza, il tutto dal 15 maggio al 15 settembre con la possibilità di proroga previo decisione della giunta.

Ma ora si starebbe valutando un possibile prolungamento. Su proposta del consigliere Luca Lombardi (FdI), i capigruppo prenderanno in analisi l’ipotesi di prolungare l’estensione della delibera fino a ottobre (o a metà o al 31). L’emendamento per l’eventuale prolungamento dovrebbe essere discusso e votato in consiglio comunale, ma prima si aspetta l’ok della maggioranza.

La proposta di Lombardi pare aver incontrato il favore dei colleghi, pronti a firmare l’emendamento anche dai banchi dell’opposizione, ma resta il nodo dei parcheggi. Molti dei dehors, infatti, nell’allargarsi andranno a occupare diverse ‘strisce blu’, privando così il Comune degli introiti derivanti dai posti auto a pagamento. E anche un mese in più di rinuncia alle tariffe potrebbe pesare sul bilancio.