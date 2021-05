Sanremo: mercoledì prossimo torna il Consiglio comunale, appuntamento alle 17.30 in via telematica

E’ stato convocato per mercoledì prossimo alle 17.30 il Consiglio comunale di Sanremo.

In discussione, dopo le interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno l’approvazione dello Statuto del servizio Museo. Quindi sarà la volta dell’attivazione, in via sperimentale, del servizio di raccolta di rifiuti biodegradabili e di un aggiornamento al piano urbanistico comunale.

Prevista anche la discussione sull’adozione del Puc sul recupero e la riqualificazione del porto vecchio. Sarà approvata la delibera ‘Spazio aperto’, a favore delle attività di somministrazione alimenti e bevande ed attività di vendita su aree pubbliche e, argomento principale l’analisi e la valutazione della proposta irrevocabile di acquisto Casa Serena e della relativa attività, presentata dalla società Moma Srl.