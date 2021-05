Prosegue la campagna tesseramento della Lega. Domani sono previsti due gazebo a Sanremo e Imperia.

Nella città dei fiori, dalle 10 alle 17 in Via Escoffier, per il tesseramento di chi vorfrà avvicinarsi alla Lega. Dalle 10 alle 12 sarà presente l’On. Flavio di Muro, Commissario provinciale.

Sempre domani, dalle 9 alle 13, sarà anche ad Imperia tra via Cascione e via XX settembre, sempre per i tesseramenti.