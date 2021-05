Ventimiglia: la questione migranti mette in contrapposizione Forza Italia e Lega "Chiediamo atti concreti e responsabilità"

“Dalla Lega, presente al Ministero dell’Interno con un sottosegretariato, ci si aspettano proposte e collaborazione rispetto a quello che non è un ‘Piano Mulè’, ma un tentativo di alleviare la pressione migratoria a Ventimiglia”.

Parole chiare, quelle di Simone Baggioli, coordinatore provinciale di Forza Italia, che chiede al partito di Salvini un apporto importante per risolvere il problema dei profughi che si accalcano al confine italo-francese nel tentativo di superarlo e andare nel Nord Europa.

“Come Forza Italia – dice Gabriele Amarella, responsabile per gli Enti Locale della Provincia di Imperia per Forza Italia - attraverso il nostro sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè, abbiamo preso la responsabilità di farlo con atti concreti e quindi con il Prefetto, con le Forze dell’Ordine e Forze Armate. Tanto che i risultati si vedono con i respingimenti che si sono più che dimezzati, piani operativi che prevedono il blocco migranti a Genova e con altri risultati che il nostro sottosegretario ci comunicherà”.

“Tutto il resto del piano per ospitare i migranti nelle strutture del territorio va avanti di concerto con i Sindaci della zona, fondandosi sulla collaborazione di tutti” evidenzia Simone Baggioli insieme al vice coordinatore Marco Agosta degli azzurri. “La nostra azione si riassume in due concetti – terminano Franco Ventrella e Davide Longordo, coordinatori cittadino e dei giovani di Forza Italia - atti concreti e responsabilità ed è quello che chiediamo anche agli alleati, perché essere al governo impone ‘fare’ e non criticare”.