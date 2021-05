Coronavirus: confermato il calo dei numeri in Liguria, indice Rt a 0,90 ma migliora anche quello dei casi

Dopo i dati di oggi pomeriggio (QUI) anche quelli enunciati stasera nel classico punto stampa della Regione sulla situazione Covid in Liguria, sono molto positivi.

L’indice Rt medio è oggi a 0,90 (con la ‘forchetta’ tra 0,79 e 1,02) che porta la Liguria dal rischio moderato a basso e quindi la pone in zona gialla, che rimarrà anche nei prossimi giorni.

Anche l’occupazione del posti letto delle terapie intensive è confortante, oggi al 27% rispetto alla soglia che è del 30%. Anche nell’area medica siamo al 27% con, in questo caso, la soglia al 40%.

Buone nuova anche sull’indice dei casi su 100mila abitanti che, ad oggi è a quota 92 in Liguria. In questo caso la nostra è la provincia con l’indice più alto (97) ma comunque in calo. Più bassi quelli di: Savona (84), Genova (88) e Spezia (81). Infine la soglia di incidenza sulle decine di migliaia al giorno è di 1,15, il più basso dal gennaio scorso.