Sanremo: nel piano triennale ci sono 2,5 milioni per l’illuminazione pubblica, ma servono interventi anche sui pali

L’amministrazione comunale di Sanremo ha inserito nell’ambizioso piano triennale delle opere anche 2,5 milioni di spesa per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica. Un massiccio progetto che prevede, a finanziamento ottenuto, di intervenire sul 40% dei punti luce che saranno ammodernati con nuove lampade a led e un doppio risultato: risparmio energetico e migliore illuminazione.

L’argomento è stato discusso anche durante l’ultima riunione della seconda commissione, chiamata a visionare proprio il piano triennale dei lavori. E proprio durante il confronto in commissione è emerso un annoso problema: le condizioni dei pali.

In molte zone di Sanremo, infatti, i pali sono a dir poco pericolanti, specie nelle aree maggiormente esposte al mare. Senza dimenticare le vie che ancora fanno i conti con pali in legno. La scarsa manutenzione degli ultimi anni ha creato situazioni di potenziale pericolo che non possono essere ignorate nell’eventualità in cui il maxi progetto da 2,5 milioni venga finanziato e messo in atto.