Ventimiglia: polemiche per il rifacimento dei marciapiedi, alcuni commercianti perderanno il loro dehors per fare spazio al cantiere

A Ventimiglia il rifacimento marciapiedi di via Repubblica sta facendo discutere e sta generando qualche polemica da parte dei commercianti che ora devono fare a meno del proprio dehors. Come già accaduto in precedenza anche per altre attività, si tratta di lavori programmati da tempo riguardanti la manutenzione e ripristino della porzione di territorio antistante gli esercizi.

In questo caso tuttavia a far crescere il dibattito è naturalmente il dettaglio che permette agli esercenti, come da decreto, di poter utilizzare soltanto gli spazi esterni per accogliere i clienti. Senza i dehors sfuma l’unica concreta possibilità di far accomodare gli avventori. Proprio negli ultimi giorni il consigliere d’opposizione Gabriele Sismondini aveva espresso il proprio disappunto e richiesto all’amministrazione di rimandare al prossimo autunno il via ai lavori facendo leva proprio sul punto che le attività non posso far sedere le persone all’interno dei locali.

Dal Comune fanno sapere che i lavori che dovrebbero partire a giorni si svolgeranno nel minor tempo possibile.