‘A Lezione di Ecologia’, gli studenti del 'Fermi Polo Montale' a dialogo con gli esperti dell'Oasi del Nervia

Gli studenti dell'istituto ‘Fermi – Polo – Montale’ di Ventimiglia hanno preso parte ad un importante incontro di educazione ambientale con la nota guida escursionistica, nonché delegato LIPU, Rudy Valfiorito e il naturalista, grande conoscitore dell'Oasi del Nervia, prof. Enrico Carta.

“Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia – spiegano dalla scuola -, non si fermano gli incontri educativi dell'Istituto 'Fermi – Polo – Montale', sotto la direzione della dott.ssa Antonella Costanza. L'incontro di educazione ambientale è stato proposto con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti verso il concetto di ecosistema, soffermandosi in particolare sul delicato equilibrio che intercorre tra il buon mantenimento di quest'ultimo ed il vivere umano. Dopo una generale introduzione teorica gli studenti sono stati guidati verso un'esplorazione virtuale all'interno dell'’Oasi del Nervia’ dove sono stati illustrati i vari habitat che la caratterizzano e le numerose specie animali che la frequentano".

"L'Oasi del Nervia è un luogo di assoluta rilevanza naturalistica che merita le attenzioni ed i riguardi delle nuove generazioni, così che possano comprenderne l'importanza e di conseguenza rispettarne le regolamentazioni. Malgrado le ridotte dimensioni, l'Oasi del Nervia presenta 8 diversi habitat differenti, oltre 240 specie di uccelli note, alcuni pesci protetti dalle normative europee come le anguille, diverse specie di libellule, farfalle ed infine un particolare coleottero endemico presente unicamente in questo luogo. Per questi ed altri motivi l'oasi è stata riconosciuta dalla Commissione europea come un sito di interesse comunitario e come Zona Speciale di Conservazione ZSC. La recente frammentazione dell'oasi, conseguente alla costruzione del nuovo ponte ciclo-pedonale e il suo trovarsi a ridosso di aree molto frequentate, espongono questo fragile ecosistema a numerose criticità che ne mettono in pericolo la sopravvivenza".



"Questo incontro si inserisce nell'ottica di un più ampio processo di riscoperta e valorizzazione del patrimonio ambientale cittadino da parte delle istituzioni locali e delle associazioni cittadine che ha l'obiettivo, attraverso la sensibilizzazione ecologica e le pratiche virtuose della cittadinanza attiva, di raggiungere il fondamentale equilibrio tra uomo e natura”.