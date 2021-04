‘DiamociCorda’, parte una raccolta fondi per riparare gli strumenti musicali della Scuola MusicArte di Camporosso

“DiamociCorda è il primo progetto nato nell'estremo Ponente Ligure in risposta alla crisi del settore artistico e musicale derivata dalla pandemia di COVID-19. Lo scopo della raccolta fondi avviata su GoFundMe è quello di coprire le spese di riparazione degli strumenti delle scuole di musica che gli allievi potranno utilizzare”. A darne Notizia è il liutaio Tiziano Basso.

“L'intero importo della raccolta - precisa Basso - sarà devoluto alla Scuola MusicArte di Camporosso, in provincia di Imperia. Inoltre, il raggiungimento dell'obiettivo permetterà la realizzazione di una chitarra classica di liuteria da donare alla scuola per le proprie attività artistiche. La corda è una componente piccola ma essenziale per la produzione del suono in moltissimi strumenti in legno. Il suo costo è minimo, ma è di fondamentale importanza per i musicisti”.

“A chiusura del progetto - conclude - verrà quindi celebrato l'evento di ringraziamento, che comprenderà il concerto degli alunni della scuola con gli strumenti restaurati (aperto al pubblico in base ai decreti e alle disposizioni nazionali)”.

La campagna, avviata da tre giorni, è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/gfm/diamocicorda-per-gli-studenti-di-musicarte