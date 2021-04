Vuoi lavorare nel turismo? Ricerche aperte per cuochi e camerieri, ecco come candidarsi

Tra la fine del mese di maggio e quello di giugno il gruppo ‘Cozzi Parodi’ riapre le sue strutture presenti sul territorio ed è alla ricerca di personale.

Albergo 4 stelle sito in Santo Stefano al Mare ricerca cameriere/a di sala e bar.

La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti:

- Esperienza nel servizio di sala, caffetteria e aperitivi

- Disponibilità a lavorare su turni e festivi

- Conoscenza di almeno una lingua straniera

- Automunita/o

Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe.

Vitto e alloggio non disponibile

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time

Albergo 4 stelle sito in Santo Stefano al Mare ricerca cameriere/a ai piani.

La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti:

- Esperienza nella mansione

- Disponibilità a lavorare su turni e festivi

- Automunita/o

Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe.

Vitto e alloggio non disponibile

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Bar sito in Santo Stefano al Mare ricerca cuoco.

La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti:

- Esperienza nella mansione

- Preparazione di primi, secondi e panini

- Preparazione di torte e piccola pasticceria secca

- Disponibilità a lavorare su turni e festivi – orario di lavoro diurno

- Automunita/o

Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe.

Vitto e alloggio non disponibile

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Albergo 4 stelle sito a Castellaro ricerca cameriere/a di sala e bar.

La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti:

- Esperienza nel servizio di sala, caffetteria e aperitivi

- Disponibilità a lavorare su turni e festivi

- Conoscenza di almeno una lingua straniera

- Automunita/o

Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe.

Vitto e alloggio disponibile su richiesta

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time

Albergo 4 stelle sito a Castellaro ricerca cameriere/a ai piani.

La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti:

- Esperienza nella mansione

- Disponibilità a lavorare su turni e festivi

- Automunita/o

Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe.

Vitto e alloggio disponibile su richiesta

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

I curriculum saranno da inviare all’indirizzo support@gruppocozziparodi.it.