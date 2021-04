Obbligo di vaccinazione per il personale sanitario? Ne parliamo domani sera a ‘2 ciapetti con Federico’

Il delicato e tanto discusso tema dell’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario sarà al centro della puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ in onda domani (martedì) alle ore 20:45. Sono previsti collegamenti da diverse zone d’Italia per analizzare questo particolare argomento. Un tema di cui ci eravamo già occupati nelle scorse settimane e che aveva diviso il pubblico della nostra trasmissione di approfondimento attraverso scambi di opinioni pubblicate sui social.

A tal proposito è stato lanciato un sondaggio sulle storie di ‘2 ciapetti con Federico’, sia sulla pagina Facebook sia sul profilo Instagram, in cui si chiede un parere generale sull’obbligo di vaccinazione. E’ possibile anche inviare un messaggio, pubblico o privato, tramite gli stessi canali in cui esprimere considerazioni o porre domande che saranno trattate in onda.

Di seguito l’annuncio del conduttore Federico Marchi:

La trasmissione andrà in onda domani sera (MARTEDI) alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale '2 ciapetti con Federico'.

