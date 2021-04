È morta Milva: ha partecipato a 15 edizione del Festival, nel 2018 il Premio alla Carriera

Il mondo della musica italiana piange Milva, figura storica della canzona italiana e colonna del Festival di Sanremo con 15 partecipazioni tra il 1961 e il 2007.

Nata a Goro nel '39, Milva esordì a Sanremo nel '61 con “Il mare nel cassetto”, per poi partecipare ad altre 14 edizioni, l'ultima nel 2007 con “The show must go on”.

Al Festival 2018 la kermesse le rese omaggio con il Premio alla Carriera ritirato dalla figlia.

Con lei se ne va una delle figure storiche della nostra canzone con 173 album all'attivo e un nome capace di superare i confini nazionali per anni.