Sanremo: terminato il lavoro di rimozione del legname dalle spiagge del lungomare di Bussana (Foto)

E’ terminato ieri pomeriggio il lavoro di rimozione del legname rimasto dalla tempesta ‘Alex’ di inizio ottobre a Bussana di Sanremo. L’estate 2021 si avvicina sempre di più e i gestori degli stabilimenti stanno per iniziare i lavori di preparazione.

A Bussana Comune e Amaie Energia hanno portato via quintali di legna e, nei prossimi giorni, il lavoro proseguirà anche sulle spiagge del centro. In particolare nella zona dei Tre Ponti la situazione è piuttosto complessa con massicci tronchi che ancora si trovano a pochi metri dal mare. Poi, stando agli accordi presi dal Comune con un’impresa toscana, la legna sarà portata via gratuitamente per poi diventare pellet.