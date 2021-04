L'Impresa Edile Golden di Imperia garantisce interventi tempestivi H24 per ogni emergenza

L’Impresa Edile Golden, attiva dal 2019, si occupa di costruzioni, ristrutturazioni e pronto intervento 24 ore su 24 a Imperia e provincia. L'impresa vanta una vasta esperienza nel settore, grazie a personale formato e capace, forte di anni di lavoro nel campo dell’edilizia.

L’azienda gestita dal giovane imprenditore Augen Beqiri è in grado di eseguire tutti i lavori di edilizia, carpenteria, muratura e di effettuare ristrutturazioni complete e nuove costruzioni edilizie, garantendo in ogni servizio la massima professionalità e la massima rapidità.

L'impresa provvede inoltre a eseguire con efficienza: riparazioni idrauliche, riparazioni elettriche, installazioni di nuovi impianti idraulici, installazioni di tubature, riparazione perdite idrauliche e installazione di nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Lo staff è composto da personale qualificato e da un tecnico interno per seguire direttamente i lavori in cantiere e preparare preventivi gratuiti in tempi rapidi. Il personale è qualificato anche per la realizzazione di controsoffittature, isolamenti, guaine, facciate, intonacatura, imbiancature esterne e interne, rasatura muri e molto altro.

Per ogni servizio regolare o di pronto intervento, l'impresa Edile Golden garantisce l’utilizzo di materiali innovativi e di qualità, offrendo soluzioni rapide e durevoli nel tempo.

L' impresa Edile Golden si trova a Imperia in via Paolo Gibelli, 10 a Imperia.

Per ogni tipo di intervento, di costruzione, installazione o ristrutturazione non esitate a chiamare al 380 9015596.