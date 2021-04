Sanremo: subito sistemate le 'ciapele' di via Palazzo, la ditta incaricata ha riportato alla situazione precedente (Foto)

Sono state già sistemate, dopo l’interessamento del dirigente del Comune di Sanremo Danilo Burastero, le ‘ciapele’ di via Palazzo che erano state parzialmente rovinate durante i lavori di installazione della fibra ottica in via Palazzo.

Proprio ieri un nostro lettore ci aveva segnalato la problematica, ma era stata già notata dal Comune che aveva chiesto alla ditta incaricata di provvedere. Come si può vedere dalle foto la situazione è tornata già alla normalità e le caratteristiche ‘ciapele’ di via Palazzo sono come prima mentre, sotto terra viaggia la fibra ottica, particolarmente importante per la vita di tutti i giorni.