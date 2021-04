Camporosso: accusa malore in auto ma riesce ad allertare i soccorsi appena in tempo

Questa mattina a Camporosso, un uomo in auto ha fatto in tempo a richiedere l'intervento dei soccorsi per un malore improvviso. E' successo intorno alle 10, nel parcheggio adiacente al Brico.

La persona, un 75enne, aveva appena posteggiato quando ha iniziato a sentire il malessere. Dopo aver dato l'allarme sul posto si sono precipitate le squadre del personale sanitario del 118 e un'ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia. All'arrivo, i soccorsi hanno dovuto rianimare l'anziano. Alla fine il il 75enne è stato portato d'urgenza in Ospedale a Sanremo.