Sanremo: lieve incidente stamattina in via San Francesco, due scooter si scontrano (Foto)

Lieve incidente stradale, questa mattina alle 7 in via San Francesco a Sanremo. Per cause ancora in via d’accertamento due scooter si sono scontrati e i conducenti sono finiti a terra.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, due ambulanze e la Polizia Municipale che ha rilevato il sinistro. Ora si dovranno stabilire le responsabilità, probabilmente dovute ad una mancata precedenza di uno dei due scooter.

Entrambi i centauri hanno riportato lievi ferite e sono stati portati in ospedale per i controlli del caso.