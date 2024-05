Giornata Internazionale dell'Ostetrica, Asl1 scende in campo

Ogni 5 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell’Ostetrica, appuntamento che pone al centro il valore sociale e sanitario dell’ostetrica nel mondo, nonché il suo ruolo chiave nella tutela e nella promozione della salute della donna in tutto il suo ciclo vitale.

Per festeggiare questa Giornata, le Ostetriche di Asl1, vi danno appuntamento, domenica 5 maggio, dalle ore 15.30 alle 18 per un Info Point che sarà attivato ad Arma di Taggia, in piazzale Chierotti.

Le ostetriche ASL1 saranno a disposizione per informazioni, consulenze, consigli per il benessere e la salute della donna, ad ogni età, con i servizi offerti presso i Consultori di Asl1 ed i servizi ospedalieri di Imperia e Sanremo.

Ci sarà lo "Spazio Giovani", dove le ragazze potranno porre domande e ricevere consigli su amore, sesso, emozioni, contraccezione, affettività e sessualità, gravidanza consapevole.

Verrà presentato lo Spazio Giovani presente nei tre Consultori di Asl1 ad Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

Le mamme in dolce attesa, invece, nello "Spazio Mamma" potranno conoscere i due Punti Nascita di Imperia e Sanremo. Verranno presentati i servizi offerti sul territorio (a Imperia, Sanremo e Ventimiglia) ed in ospedale (ad Imperia e Sanremo), come i corsi di accompagnamento alla nascita, l’SOS Allattamento, il sostegno post parto. Ci sarà anche un piccolo laboratorio gratuito di “belly painting”, la pittura del pancione, che offrirà un emozionante momento per mamme e bambini, un’occasione divertente accompagnata dalle Ostetriche, sono invitati anche papà e fratellini.

Nello "Spazio Donna", infine, si parlerà di salute e benessere della donna a tutto tondo, con una particolare attenzione al periodo della menopausa, sensibilizzando sulla prevenzione HPV, con consigli sulla riabilitazione del pavimento pelvico e molto altro ancora.