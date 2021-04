Unicef e 'Save the Children': "A Ventimiglia circa 200 minorenni hanno superato il confine nel 2020"

"Da gennaio alla prima metà di aprile di quest’anno, il 16 aprile per l’esattezza, oltre 8.520 migranti e rifugiati hanno raggiunto le nostre coste. Tra questi 1196, il 14%, erano minori stranieri non accompagnati. Lampedusa e Ventimiglia rappresentano le due frontiere opposte che fanno parte di un sistema di accoglienza e protezioni dei minori che presentano ancora sfide molto evidenti".

Intervengono in questo modo Unicef e 'Save the Children', che proseguono: "Per dare una risposta immediata ai bisogni dei minori che raggiungono questi due avamposti abbiamo unito le forze con UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, e da dicembre 2020 abbiamo sviluppato un programma di intervento comune. Tra le principali azioni: primo soccorso psicologico, informazioni sui loro diritti, nonché sui servizi e sulle opportunità disponibili, una valutazione tempestiva delle potenziali vulnerabilità e problemi di protezione specifici, tra cui quelli connessi alla violenza di genere, e con la distribuzione di kit contenenti materiali utili per il viaggio e l’igiene personale".

"Con il programma - prosegue la nota - tra dicembre e marzo a Ventimiglia sono stati assistiti 72 nuclei familiari con 116 bambini a carico e raggiunti oltre 169 minori non accompagnati, tra cui 6 ragazze. A Lampedusa i numeri parlano invece di 59 famiglie con 130 bambini, di cui 52 bambine, 181 donne e 404 minori stranieri non accompagnati, di cui almeno 33 ragazze. Le giovani sono esposte a rischi specifici, non sempre sono identificate come minori dalle autorità predisposte ed è difficile accedere a informazioni e servizi dedicati. Questo a causa delle particolari modalità con cui le minori viaggiano, spesso aggregandosi a famiglie o accompagnatori adulti e in virtù del fatto che molte non dichiarano la loro minore età, anche perché obbligate, o vittime di tratta".

"Dopo i primi 4 mesi di attività - evidenzia 'Save the Children' - abbiamo rinnovato questa collaborazione congiunta con UNICEF fino a dicembre 2021, a supporto dei minori migranti in arrivo attraverso la rotta del Mediterraneo centrale e quella balcanica con team a Lampedusa e Ventimiglia. Tra gli interventi portati avanti nell’ambito del programma congiunto uno spazio per ragazze, lo Youth Corner, realizzato nel Child Friendly Space, un luogo sicuro che offre ascolto e protezione a minori soli e famiglie. Tra le opportunità offerte anche il servizio di Helpline Minori Migranti di Save the Children e di informativa tramite la piattaforma on-line U-Report on the Move di UNICEF. Le prime fasi di accoglienza dopo le operazioni di soccorso sono estremamente importanti e critiche per riconoscere subito i minori e identificare prontamente le situazioni più vulnerabili, incluse le adolescenti non accompagnate. È necessario che possano accedere a spazi a loro riservati, per garantire la loro sicurezza e incolumità e accedere a colloqui con personale qualificato nel rispetto della riservatezza. Continuiamo ancora a registrare casi di respingimenti di minori non accompagnati alla frontiera tra Italia e Francia e auspicano che per loro e per tutte le famiglie in transito a Ventimiglia vengano predisposte misure di accoglienza adeguate, facendo anche appello ai Comuni limitrofi affinché individuino soluzioni sostenibili".