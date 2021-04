Sanremo: sbaglia manovra e chiede ai presenti di spostare i blocchi anti terrorismo, è accaduto oggi in via Matteotti (Foto)

“Scusi, mi sposta i blocchi di cemento che devo uscire da questa strada?”. Non potevano credere a quanto veniva chiesto, alcuni commercianti di via Matteotti che, questa mattina verso le 10.30 si sono sentir porre la domanda da una anziana che, con la sua vettura, era entrata in via Gioberti e poi, svoltando in via Matteotti, voleva uscire all’incrocio con via Feraldi.

Una manovra ovviamente vietata, quanto pericolosa, che ha poi visto un uomo che ha assistito alla scena, dare una mano alla donna per fare manovra, con l’assistenza di altri presenti. L’anziana, infatti, era entrata nella parte alta di via Gioberti, una manovra consentita solo agli aventi diritto, che possono arrivare fino a via Escoffier per parcheggiare nei garage presenti.

Arrivata all’incrocio con via Matteotti ha pensato bene di svoltare a sinistra ma, una volta arrivata all’imbocco di via Feraldi, si è trovata i blocchi di cemento anti terrorismo. E’ scesa e, candidamente ha chiesto se qualcuno poteva spostarli. Fortunatamente ha trovato un’anima buona che ha fatto retromarcia e la donna è poi ripartita scendendo verso via Roma.